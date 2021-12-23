Водители призвали бойкотировать "Яндекс.Такси" в Актобе (видео)

Кадр из видео: телеканал "Астана"

В Актобе десятки водителей призвали бойкотировать популярный российский сервис "Яндекс.Такси". Говорят, что недавно компания увеличила комиссию с каждого заказа почти в два раза. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Яндекс Go.

Десятки таксистов высказали свое возмущение по поводу увеличения комиссии. По их мнению, зарабатывать в таких условиях становится очень сложно, передает телеканал "Астана".

"Процент Яндекса 11,8 стал, раньше был он 7%, практически в 2 раза подняли. Образно говоря, раньше забирали 30 тенге, сейчас забирают 70 тенге. Сейчас это вообще не выгодно, абсолютно никак, потому что, грубо говоря, мы кормим других людей, вместо того, чтобы кормить свои семьи", - возмутился таксист Станислав Раздольский.

Водители говорят, что только в Актобе через сервис работает около тысячи человек. С ним сотрудничают практически все таксопарки, поэтому альтернативы у них просто не остается.

Таксисты намерены бойкотировать работу как минимум на три дня, чтобы достучаться до руководства.

Чиновники при этом отмечают, что повлиять на ситуацию не в силах. Работа службы построена дистанционно, центральной офис компании находится в Москве.

"Просто прислали сообщение и подняли комиссию, написали, что поднимут и цену, но цены не поднялись. Не знаю, будем останавливаться, не будем работать. Что же теперь?! Нам-то тоже как-то выживать надо! Сегодня заехал, газ уже 80 тенге", - поделился таксист Сергей Голяткин.

В пресс-службе Яндекс Go корреспонденту NUR.KZ пояснили, что к ним водители с какими-либо требованиями не обращались.

"Мы даже не знаем, подключены ли они к сервису. Сегодня сервис работает как обычно, число водителей на линии - на привычном уровне.

Комиссия была пересмотрена, при этом тариф был увеличен. Кроме того, у нас есть мотивационные программы для партнеров и их водителей. В результате у водителей появилась возможность увеличить заработок.

Доход водителей в городе за последний год не снижался. Напротив, с осени прошлого года вырос более чем на 30%. Водители Актобе зарабатывают 2000-2200 тенге в час в тарифе "Эконом" (сумма уже после вычета комиссии сервиса)", - отметили в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948103-voditeli-prizvali-boykotirovat-yandekstaksi-v-aktobe-video/