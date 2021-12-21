"Я не только мать Кайрата, но и его продюсер": Гульзира Айдарбекова ответила на критику подписчиков

Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова рассказала, как были организованы концерты Кайрата Нуртаса в США. Однако некоторые фанаты намекнули ей, что неплохо было бы так помогать и старшей невестке, которая тоже является творческим человеком, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас был приглашен в США для участия в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 30-летия независимости Казахстана. Ему выпала честь поднять казахстанский флаг в Филадельфии. Решено было, что певец также даст концерты в ряде городов Америки.

Гульзира Айдарбекова рассказала, что идея пришла спонтанно. Концерты, подготовка к которым состоялась в сжатые сроки, проходят в формате теплых дружеских встреч.

"Вы, наверное, помните, как проходили первые концерты Кайрата в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Узбекистане, Китае. Мы начинали именно так, объехали все села, все уголки, надеясь только на свои силы.

И результат кропотливого труда не заставил ждать - мы стали организовывать большие концерты на крупных площадках, впервые провели авторские вечера Кайрата в 3D-формате в Астана-Арена и Алматы-Арена. Надеюсь, что небольшие концерты в США тоже обернутся в результате большими творческими вечерами", - отметила она.

Подписчики пожелали дальнейших творческих успехов исполнителю. Однако некоторые вновь заговорили об отношениях Кайрата Нуртаса и его супруги Жулдыз Абдукаримовой. Слухи об их разводе давно муссируются в СМИ.

Критикующие отметили, что Гульзире Айдарбековой следовало бы помочь старшей невестке в развитии ее творчества. Продюсер ответила на замечание.

"Неужели все так быстро забылось? Я ведь ее всегда поддерживала, и в съемках в кино, выводила вместе с детьми на концерты Кайрата, на различные мероприятия, они пели вместе дуэтом.

Жулдыз уже не 18, а 34. Теперь она и сама справится. У молодых очень много креативных идей. К тому же, у нее есть помощники, которые выполняют свою работу. Конечно, всегда найдутся те, кто хочет найти грязь из-под ногтей. Если я хожу рядом с сыном, то помните, я не только мать Кайрата, но и его продюсер. Я должна довести свою работу до конца.

Я не вмешиваюсь в их личную жизнь, что бы они ни делали, это их решение. Поэтому меня не надо поучать, как и что делать. Не стоит вмешиваться в дела чужой семьи. Я никогда не повышала голоса на своих невесток и не ругала их. Я, как и все матери, молюсь за здоровье своих детей и внуков", - написала она.

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Напомним, супруга певца Жулдыз Абдукаримова сообщила о возвращении в театр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947751-ya-ne-tolko-mat-kayrata-no-i-ego-prodyuser-gulzira-aydarbekova-otvetila-na-kritiku-podpischikov/