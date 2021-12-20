Кайрат Нуртас встретился со своими поклонниками на концертах в США (видео)

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Популярный отечественный исполнитель Кайрат Нуртас в настоящее время находится в США, где проводит свои концерты. Артист принял участие в церемонии поднятия казахстанского флага в городе Филадельфия в честь Дня независимости Казахстана, передает NUR.KZ.

В честь 30-летия независимости Казахстана в городе Филадельфия штата Пенсильвания был поднят флаг нашей страны. Честь поднять флаг выпала отечественному композитору Марату Омарову и исполнителю Кайрату Нуртасу.

Певец опубликовал видео на своей страничке в Instagram, кадры появились и у его мамы - продюсера Гульзиры Айдарбековой, которая сообщила о радостном событии.

Кайрат поздравил казахстанский народ с праздником и отметил, что очень гордится достижениями своей страны и счастлив, что стал участником большого торжества за рубежом.

Продюсер Гульзира Айдарбекова рассказала, что Кайрату предстоит провести небольшой гастрольный тур по Америке. Она также поделилась кадрами концерта, состоявшегося в Филадельфии.

"Выбор сделан. Из Нью-Йорка мы отправляемся в Филадельфию. 20-го концерт в Чикаго, 22 декабря возвращаемся в Нью-Йорк, где выступит Кайрат. Дай Бог здоровья. Виза только у меня, у помощников ее не оказалось, поэтому они не смогли приехать", - отметила она.

Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скриншот: instagram.com/gulziraaidarbekova

Публика очень душевно встретила казахстанского певца, песни которого любят и за рубежом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1947510-kayrat-nurtas-vstretilsya-so-svoimi-poklonnikami-na-kontsertah-v-ssha-video/