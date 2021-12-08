"Что, муж разрешает такие фото?": Лидо смутила фанатов дерзкими кадрами (видео)

Лидо. Кадр видео: instagram.com/lido_kz, instagram.com/_kusherbaev_

Певица Лидия Досалина приняла участие в дерзкой фотосессии, кадры с которой показала и подписчикам. Образ артистки заставил пользователей соцсети восхищаться ее фигурой, но некоторые оказались смущены его откровенностью и выразили удивление, что муж Лидо не против подобных фото, передает NUR.KZ.

Дерзкие кадры Лидо выложила в своем Instagram.

"Ух, что сегодня было. Скоро покажем результат", - заинтриговала она поклонников.

На видео певица позирует в черном бикини и золотом топе без бретелей, выглядящем сделанным из металла. Образ дополняют черные ботфорды, подчеркивающие стройные ноги знаменитости и длинные кожаные перчатки в тон.

Фанаты не прошли мимо горячего видео.

"Блин, Лидия! Все-таки ваша энергия - это сцена, и это образы. Вы божественны", "Что за секси?", "Что бы вы ни одевали или наоборот, если снимете, все смотрится элегантно, красиво, женственно, не вызывающе. Вам все к лицу!", "Какой невероятный образ, космос", "Какая вы красивая", "Лидо, вы каждый раз удивляете", "Лидо, вы как Ирина Шейк, шикарная, как всегда!", "Вы огонь! Образ подчеркнул вашу изюминку, а именно женщину-вамп", - поразились они.

Однако нашлось и несколько "уятменов".

"Да, красиво! Но не для всех наверное, sexi это? Я так думаю, для другой аудитории, может?", "А что, муж разрешает такие фото? И вообще зачем добиваться чего-либо, раздеваясь?" - выразили свое недоумение пользователи соцсети.

В ответ Лидо молчать не стала.

"Для той аудитории, что со мной на одной волне. Никого не держу. (...) Я не собственность кого-то, чтобы спрашивать разрешения. Совет - да. Разрешения - нет. С таким стереотипным мышлением еще не одна жена и мать будет убита мужем в нашей стране. Жены - это такие же люди, личности, как и мужья. А не подчиняющиеся кому-то животные. Это два одинаково важных в браке человека", - заявила певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945836-chto-muzh-razreshaet-takie-foto-lido-smutila-fanatov-derzkimi-kadrami-video/