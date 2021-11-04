"Теперь у нас теплая зима": Анастасия Макеева с мужем купили двухуровневую квартиру в Турции

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Российская актриса Анастасия Макеева с мужем улетали в Турцию, где приобрели недвижимость. На своем YouTube-канале актриса провела рум-тур и показала, как выглядит ее двухуровневая квартира на берегу моря, передает NUR.KZ.

Анастасия Макеева и Роман Мальков после череды скандалов с его бывшей женой уехали в Турцию. Пара отлично проводит время на побережье Средиземноморья в курортном городе Аланья. Вместе с актрисой в Турцию перебрался и ее пасынок.

"Мы свою жизнь строим сами, а вы? Все уже в курсе, что мы приобрели недвижимость в Турции и теперь у нас теплая зима в Алании. Погода чуть пасмурна сегодня, но 26 градусов тепла и вода 24 градуса тоже радует.

Но это не все радости, которые мы получили, и вообще, в прошлом году свадьба и много дел было, мы почти год не приезжали сюда, но пришло время больших дорог и интересного бизнеса", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Актриса призналась, что ранее никогда не рассматривала Аланью, как место для проживания.

"Я живу в районе Махмутлар. Потрясающий новый район, тут одни иностранцы: американцы, канадцы, казахи, русские, украинцы, много немцев. А набережная просто фантастическая, как будто где-то в Майами.

Я могу сразу сказать, что рассматривала приобретение недвижимости на Кипре, Испании, Италии, Греции, Болгарии и даже в Индии, но судьба привела меня в Турцию", - рассказала актриса в новом видео, которое появилось на YouTube-канале артистки.

Она также провела рум-тур и показала свою роскошную квартиру.

"Здесь у нас очень интересные проекты складываются, поэтому мы здесь не отдыхаем, а живем и работаем. Но нет, из России я никогда не уеду, я патриотка, обожаю свою страну", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940585-teper-u-nas-teplaya-zima-anastasiya-makeeva-s-muzhem-kupili-dvuhurovnevuyu-kvartiru-v-turtsii/