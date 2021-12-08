"Если бы я думала, как угодить другим, я бы сошла с ума": Решетова дала отпор хейтерам

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Эк-подруга Тимати и мать его ребенка, модель Анастасия Решетова дала отпор хейтерам, намекнув на то, что ее не волнуют сплетни и негативные комментарии злопыхателей. Решетова отметила, что не имеет необходимости никому ничего доказывать, передает NUR.KZ.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати объявила о релизе своей первой коллекции нижнего белья. За название бренда "Гейша" модель выслушала массу негативных комментариев от хейтеров.

"Мечта любой мусульманки открыть магазин нижнего белья под названием японских куртизанок", "Вечно что-то изображающая из себя, то ли обижена, то ли просто недовольна", "Амина-Настя сан, вы уже буддистка?", "Личико округлилось, как у настоящей японки", "Больше похожа на фунтика из мультика", "Пополнела что ли", - отметили комментаторы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Молчать Решетова не стала и незамедлительно написала следующий пост.

"Если бы я все время думала о том, как угодить другим, напрашиваясь на хорошие комментарии, я бы просто сошла с ума.

Невероятная роскошь быть независимой от мнения публики и не подстраиваться под кого-то, не иметь необходимость кому-то что-то вечно доказывать. И я ей обладаю. Спасибо всем, кто понимает!" - написала она.

Напомним, Анастасию Решетову распекли за облегающий наряд. Экс-подругу Тимати также заподозрили в беременности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945851-esli-by-ya-dumala-kak-ugodit-drugim-ya-by-soshla-s-uma-reshetova-dala-otpor-heyteram/