"Где хиджаб, сестра?": Решетову распекли за облегающий наряд

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель и мать ребенка рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала новые фотографии в соцсети и вызвала споры подписчиков. Одни восхитились ее красотой, другие пристыдили за неподобающий верующей женщине наряд, а третьи и вовсе предположили, что она беременна, передает NUR.KZ.

Анастасия поразмышляла на тему Метавселенной. Модель считает, что будущее за технологиями. Однако длинный текст поста оказался не столь интересным, как фото бывшей подруги Тимати.

Подписчики выразили модели своей восхищение, не поскупившись на комплименты.

"Классная фигура у нее", "Начинает нравиться Решетова, прям плевала она на общественное мнение - это читается в глазах, идет напролом", "Офигеть, Настю не узнать, Кардашьян скоро завидовать начнет", "Шикарная фигурка у вас!", "Женственность зашкаливает", - отметили они.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Решетову за неподобающий мусульманке наряд. Настя сама призналась, что сменила вероисповедание. Другим не понравился вкус звезды.

"То она мусульманка Амина, то трусы просвечивают", "Дай Бог здоровья Настюхиному вкусу", Прощай цыганка Сэра", "Крепкий иман", "Где хиджаб, сестра?", "Хирурги постарались!", "Одета, как цыганка", "Свою *опу зачем нас весь мир выставлять?" - отметили комментаторы.

А некоторые решили, что знаменитость набрала вес, потому что беременна.

"Вы, часом, не ждете пополнения, Анастасия? Мне кажется, да", "Что-то прям полненькая стала", "Сильно поправилась", "Сколько вы весите?" - поинтересовались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944977-to-musulmanka-to-trusy-prosvechivayut-reshetovu-raspekli-za-oblegayuschiy-naryad/