"Беременна?": живот Анастасии Решетовой вызвал удивление в Сети

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Экс-возлюбленная рэпера Тимати и мать его ребенка Анастасия Решетова продемонстрировала новый лук. Однако внимание некоторых подписчиков приковал не наряд, а фигура модели. Им показалось, что Настя беременна, передает NUR.KZ.

Анастасия Решетова опубликовала новые фотографии в Instagram. Для выхода модель предпочла наряд в черном цвете, кожаный плащ и белые туфли. Образ дополнила строгая прическа - волосы Настя собрала в тугой низкий хвост.

"По пути на встречу с Метавселенной", - подписала она фото.

Поклонники и звездные коллеги выразили ей свое восхищение и не поскупились на комплименты. Однако не остались в стороне и хейтеры.

"Цыганка в моих глазах", "Без Тима у вас больше нет огня, который у вас был", "Что-то качает стилист", "Бедный нос! Остановись, Настя", "Я надеюсь, это локация дорогущего отеля в Дубае, а не подземный паркинг?", "Ну почему белые туфли?", "Настя, смени стилиста!" - отметили они.

А наиболее внимательные на фото разглядывали не модный лук Решетовой, а ее живот, который им показался подозрительно большим.

"Одной мне показался большой живот?", "Настя, вы беременны? Извините, за наглость вопроса", "Я сначала подумала, что беременна на первом фото", "Беременна?", "Мне показалось или у нее большой живот?" - задались они вопросом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942545-beremenna-zhivot-anastasii-reshetovoy-vyzval-udivlenie-v-seti/