Стало известно, какое необычное имя Сая и Ильяс Иминовы дали сыну (видео)

Сая Иминова. Фото: instagram.com/saya_orazgaliyeva

Казахстанская актриса Сая Иминова раскрыла, как они с мужем назвали своего сына. Как выяснилось, мальчику дали имя Имран, передает NUR.KZ.

Об этом представительница отечественного шоу-бизнеса рассказала в своем Instagram.

"Все, наш сыночек дома. Кстати, я забыла сказать, да, что мы его назвали Имран?" - показывая видео с украшенной к их приезду из роддома комнатой.

На одном из шариков виднеется надпись "любим тебя, Имран".

Встреча Саи и ее сына из роддома. Скрин: instagram.com/saya_orazgaliyeva

Между тем, не успела Сая приехать с сыном из роддома, как уже подверглась критике со стороны одной из подписчиц. Девушка возмутилась тем фактом, что актриса, только родив ребенка, сразу стала выкладывать видео, в том числе рекламу.

"Ей-Богу, только родили же, как вам до телефона и рекламы. Уделите время ребенку. Прям сейчас зачем все эти сторис снимать, только ведь вышли", - высказала свое недовольство пользовательница соцсети.

В ответ Сая отметила, что ребенок в этом возрасте спит по 18 часов в сутки, и иронично поинтересовалась, можно ли ей принимать пищу и ходить в туалет или надо сидеть все время над новорожденным.

"Так, все поняли? Выходим из роддома, 24/7 смотрим на ребенка! Усталый вид, депрессия, халат и грязная голова - и вы идеальная мать. И сторис не снимайте!" - съязвила актриса.

Переписка Саи с подписчицей. Скрин: instagram.com/saya_orazgaliyeva

Как мы писали ранее, третьего декабря Сая родила второго сына. Счастливый молодой отец устроил по случаю выписки первенца красивую выписку из роддома с национальными танцами и инструментальной музыкой.

Актриса рассказывала, что они с Ильясом решили назвать сына турецким именем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945605-stalo-izvestno-kakoe-neobychnoe-imya-saya-i-ilyas-iminovy-dali-synu-video/