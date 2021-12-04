"Теперь вы мои два крыла": актриса Сая Иминова родила второго ребенка (видео)

Сая Иминова. Фото: instagram.com/saya_orazgaliyeva

Актриса Сая Оразгалиева, в замужестве ставшая Иминовой, родила второго сына. Она поблагодарила мужа за поддержку во время родов и отметила, что в награду за это ребенок оказался его копией, передает NUR.KZ.

Радостную для их семьи новость Сая сообщила на своей странице в Instagram.

"03.12.21г в 21:56 родился наш чудесный мальчик весом 3140 граммов, ростом 52 см. Любимый, спасибо, что был рядом! Это неоценимая поддержка! В награду тебе твоя копия! Я тебя люблю! Радмир Оразгалиев, твой братик скоро будет дома, теперь вы мои два крыла!

P.S.: Супруг был со мной весь день, я лишь попросила его выйти в момент Х. С нами все хорошо; малыш спит, я тоже отдохну, а утром прочту ваши поздравления!" - написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

В сторис она также выложила видео, записанное непосредственно перед родами.

"Четыре с половиной часа назад отошли воды, мы с жанымкой на чиле, на расслабоне. Сдали ПЦР, смотрим передачу, едем по пробочкам в роддом", - говорит Сая на кадрах.

Молодую маму уже поздравили с прибавлением в семействе звездные друзья и поклонники в соцсети, пожелав здоровья ей и малышу.

Как решили назвать новоиспеченного члена семьи, знаменитость пока не рассказала.

Ранее актриса рассказывала, что они с Ильясом решили назвать сына турецким именем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945253-teper-vy-moi-dva-kryla-aktrisa-saya-iminova-rodila-vtorogo-rebenka-video/