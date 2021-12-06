Муж Саи Иминовой устроил для нее выписку из роддома с национальной музыкой и танцами (видео)

Выписка Саи Иминовой. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Актрису Саю Иминову выписали из роддома вместе с новорожденным сыном. По такому случаю супруг звезды устроил праздник с национальными танцами, передает NUR.KZ.

Как мы писали ранее, третьего декабря Сая родила второго сына. Новорожденный мальчик стал первым общим ребенком для нее и ее супруга Ильяса.

Счастливый молодой отец устроил по случаю выписки первенца красивую выписку из роддома с национальными танцами и инструментальной музыкой. На ней также присутствовал старший сын Саи от первого брака и друзья актрисы.

Под крики "Ура!" и "Поздравляем!" пара вышла из медучреждения: Сая держала в руках букет цветов, а Ильяс - сына.

"Мой муж, как всегда, с пафосом, с лоском забрал", - похвасталась знаменитость.

Уехала из роддома семья на элитном автомобиле марки Maybach.

"Пусть сыночек растет крепким, здоровым и самым счастливым! За один год столько приятных событий: предложение, свадьба, выписка. очень за вас рады", - отметила блогерша Айман Кулумбетова.

Выписка Саи Иминовой. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

"Пока-пока! Отправляю в новую жизнь Ильяса с Саей. Ночные кормления, колики. Зато сколько счастья там будет", - пошутила Айман на видео, выложенном на ее странице.

Видео праздника появилось и на странице блогерши Айгерим Исмаиловой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945503-muzh-sai-iminovoy-ustroil-dlya-nee-vypisku-iz-roddoma-s-natsionalnoy-muzykoy-i-tantsami-video/