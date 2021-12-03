"Сбылась мечта мамы": Алуа Конарова похвасталась своими апартаментами в Турции (видео)

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова показала свои новые апартаменты в Турции. Она отметила, что купить недвижимость там было мечтой ее мамы, передает NUR.KZ.

"Ну наконец! Сбылась мечта мамы. Мы переехали в свои апартаменты!", - похвасталась Алуа.

Показать свою недвижимость более детально она пообещала чуть позже.

"Прикольное ощущение - проснуться в своей квартире. Я вчера до четырех утра пахала, вымывала, расставляла. Я же человек очень аккуратный, я же чистюля, поэтому я все равно убираю всегда так, как мне хочется этого. Поэтому немного отекшая, опухшая, уставшая чуть-чуть, но это ерунда. Это приятные действительно хлопоты.

Теперь докупить кое-что из техники: типа пылесос, утюг - ну, такие штуки всякие, кое-что для интерьера. И roomtoor обещаю, но дайте чуть-чуть расставиться, спасибо большое за поздравления", - поблагодарила Конарова подписчиков.

Напомним, ранее Алуа Конарова рассказала о минусах и трудностях жизни в Турции. По словам продюсера, жить в той стране было всегда мечтой ее мамы.

Кроме того, Алуа возмутилась из-за нравоучений посторонних людей, пытающихся указывать, как ей жить. Она дала понять, что будет жить там, где ей захочется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945157-sbylas-mechta-mamy-alua-konarova-pohvastalas-svoimi-apartamentami-v-turtsii-video/