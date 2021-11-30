"Ничего себе малыш": Джанабаева показала редкое фото со старшим сыном от Меладзе

Альбина Джанабаева с сыном. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российская певица Альбина Джанабаева показала повзрослевшего сына Константина. Фанаты удивились тому, как у такой молодой мамы есть такой взрослый сын, передает NUR.KZ.

Альбина Джанабаева опубликовала фото старшего сына Константина в соцсети.

"Малыш мой. С днем матери", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики удивились, какой взрослый сын у артистки.

"Какой большой у вас малыш, а прическа какая потрясная!", "Ого, малыш", "Какие у вас красивые детки", "Ой, такой взрослый Костя, и красивый, как родители",

"Скорее вы здесь малышка!", "Мамин сынуля", "Наши малыши так быстро превращаются в мужчин", "Поздравляю! Вот оно доказательство истинной любви!", "Вы такая молодая, что забываю, что у вас трое детей",

"Ничего себе малыш", "Парнишка такой уже взрослый!", "Высокий такой вырос, больше на маму похож", "Волосы роскошные у сына", - отметили они.

Отметим, у 42-летней Альбины Джанабаевой и 56-летнего Валерия Меладзе два сына - Константин и Лука. В апреле этого года у пары появилась долгожданная дочь.

Мы писали ранее, что Альбина Джанабаева призналась, что счастлива быть мамой. А за шуточное видео о родительских буднях Меладзе и Джанабаеву раскритиковали в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944626-nichego-sebe-malysh-dzhanabaeva-pokazala-redkoe-foto-so-starshim-synom-ot-meladze/