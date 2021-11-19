"Как надо провожать мужа на работу": Асель Аскар посвятила чувственный танец любимому

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар, недавно сообщившая о примирении с мужем, наконец показала совместное видео с ним. Асель исполнила танец для отца своего будущего ребенка и восхитила Сеть своей пластикой и сексуальностью, передает NUR.KZ.

Асель Аскар порадовала фанатов чувственными кадрами, которые были сняты еще весной.

"Время пришло. Я давно хотела поделиться этим видеороликом, но никак не могла. Снимали весной в отеле в Актау. Спасибо Пенелопе, меня она вдохновила на этот танец (отрывок из фильма "Ноэль"). Мне безумно нравится. Как вам? Получилось передать атмосферу?" - написала Асель в своем Instagram.

Подписчики рассыпались в комплиментах, сравнив Асель с красавицей Пенелопой Крус. Они отметили, что рады видеть Асель и Айбека вместе.

"Огонь", "Просто бомба", "Какая шикарная, и очень классно снова видеть Айбека в вашей ленте", "Вы помирились?", "Аселя, вы супер", "Как надо провожать мужа на работу", "Так приятно видеть Айбека и твои счастливые глаза, Аселя",

"О, Боже, какая красота", "У Айбека такой взгляд. Асель он смотрит и понимает, как ему повезло с такой женщиной", "Наша казахстанская Пенелопа", "После такой женщины трудно найти другую", "Пенелопа отдыхает",

"Танец для своего мужа стал достоянием для всех мужей", "Молодцы, сошлись все-таки", "Ой наконец-то увидели Айбека", - отметили они.

Недавно актриса похвасталась новым автомобилем. Поклонники искренне порадовались за нее и отметили, что после стольких страданий, которые она испытала во время размолвки с мужем, Асель просто обязана быть счастливой.

Мы писали ранее, что Асель Аскар сообщила о разводе с мужем. Спустя время беременная актриса объявила о воссоединении с отцом ребенка. Она также объяснила, почему не показывает мужа после примирения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942947-kak-nado-provozhat-muzha-na-rabotu-askar-askar-posvyatila-chuvstvennyy-tanets-lyubimomu/