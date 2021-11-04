Ерке Есмахан продала свой ежедневник за миллион тенге (фото, видео)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан порадовала фанатов авторской новинкой. Однако на этот раз это был не трек или клип, а нечто другое. Артистка презентовала ежедневник на вечеринке в честь премьеры клипа своего возлюбленного Азамата Зенкаева на песню TU. В клипе сыграла роль сама Ерке, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан и Азамат Зенкаев организовали вечеринку на "Кок-Тобе", где презентовали новый клип AZ. Ерке сообщила, что сыграла роль в видеоработе молодого возлюбленного.

"Ждите премьеры, это будет просто бомба", - заявила певица.

На вечеринке была презентована еще одна новинка. Ерке выпустила ежедневник для представительниц прекрасной половины под названием "Куә бол".

Ежедневник Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/askarova.karla

Первый экземпляр был продан с аукциона, организованного среди гостей вечера. Ежедневник Ерке был куплен за миллион тенге. Его приобрела блогер Айнур Асанберди. Полученные средства пойдут на благотворительность.

Видео и фото вечеринки были опубликованы на страничках приглашенных гостей.

Между тем, клип AZ, вышедший недавно в YouTube, набрал массу комментариев и почти 36 тысяч просмотров.

"Как бы избито это ни звучало, но жизнь меня не готовила к ролику с рожающим Эйзи, хотя повеселилась", "Анимация, переход - все отлично", "Нежданчик какой-то", "Все на высшем уровне", "Настоящий казахский трэп, жаль тебя поймут лет через пять в Казахстане", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1940518-erke-esmahan-prodala-svoy-ezhednevnik-za-million-tenge-foto-video/