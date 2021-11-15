Участница "Евровидения-2021" Манижа выходит замуж за режиссера

Манижа. Фото: instagram.com/manizha

30-летняя певица Манижа Сангин сообщила своим фанатам в соцсети, что выходит замуж. Ее избранником стал режиссер Ладо Кватания. Артистка уже признавалась ранее, что влюблена, но не называла имя любимого.

Манижа сообщила о том, что согласилась на предложение руки и сердца своего избранника. Известие об их предстоящей свадьбе распространилось в Сети и очень обрадовало верных фанатов певицы.

Слухи о том, что 30-летняя артистка встречается с 34-летним режиссером Ладо Кватания распространились еще весной этого года.

Сама Манижа также отметила в одном из интервью, что влюблена в хорошего человека. Она упомянула, что ее чувство взаимно, однако личность возлюбленного так и не раскрыла, пишет "Вокруг ТВ".

Первым слухи об их романе прокомментировал Ладо Кватания. Он признался, что артистка является для него хорошим примером. Режиссер снял клип певицы на песню "Мама" и стал автором идеи номера Манижи для "Евровидения" на песню Russian Woman.

Мы писали ранее, что стало известно имя участника "Евровидения" от России. После отбора на конкурс Манижа рассказала, что подверглась травле в Сети. Сообщали также, что следственный комитет Москвы начал проверку песни Манижи для "Евровидения-2021".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942211-ya-skazala-da-pevitsa-manizha-vyhodit-zamuzh-za-rezhissera/