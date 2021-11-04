«Переезжать навсегда будет сложно»: живущая в Турции Алуа Конарова прилетит в Казахстан

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова, уже долгое время живущая в Аланье, призналась, что ей предстоит принять сложное решение - вернуться на родину или остаться в Турции. Она отметила, что очень любит свою родину, передает NUR.KZ.

Алуа Конарова сообщила о том, что собирается прилететь в Казахстан. Продюсер уже не раз говорила, что соскучилась по дому.

"Прилечу на родину осмотреться, понять. Сложное решение меня ждет по приезде. С одной стороны - родной город, люди, любимая работа. С другой - иные обстоятельства, при которых пока легче жить заграницей.

Я люблю свою землю (подчеркиваю, именно родину) и переезжать навсегда, скорее всего, будет крайне сложно. Но время покажет", - написала Алуа на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики поддержали продюсера, они надеются, что Алуа примет верное решение.

"Вы умна, красива и мудра. Гармонична, грамотна. Вы примите правильное решение", "Алуа! Придет время, придет решение! Такие достойные казашки, как вы, все-таки должны быть на Родине", "Сейчас все спокойно живут на два города, страны и т. д. Хотим вас выдать замуж, а так не парьтесь", "Живите там, где вам нравится!", "В гостях хорошо, а дома лучше!" - отметили они.

Напомним, Алуа Конарова рассказала о переезде в Турцию. Она также поведала о плюсах и минусах жизни в другой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940548-lyublyu-svoyu-zemlyu-zhivuschaya-v-turtsii-alua-konarova-soobschila-chto-priletit-v-kazahstan/