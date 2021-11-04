"До сих пор болею": Айгуль Мукей рассказала о сложных последствиях поздних родов

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она рассказала, как чувствует себя после поздних родов и планировала ли пол ребенка, передает NUR.KZ.

В начале апреля 46-летняя Айгуль Мукей стала мамой в третий раз. Сына Айгуль назвала Султаном-Али.

На просьбу рассказать о поздних родах, теледива призналась, что беременность и роды прошли нелегко. Она уже рассказывала, как решилась родить после 40. Беременность, считает Айгуль, вопрос готовности организма, а не вопрос возраста.

"Ой, это непросто. Сначала забеременеть, потом выносить. Но для меня, если честно, самым сложным оказался период постродовой. До сих пор болею, какие-то болячки проснулись. Помогает диета и позитив", - отметила она.

Сторис Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая также призналась, что не планировала пол ребенка. Однако провела гендер-пати в кругу близких подруг, где рассекретила пол малыша.

"Вечеринка гендер-пати - это круто", - написала она.

Сторис Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Айгуль задали интересный вопрос о том, что бы она сделала, если бы у нее была машина времени.

"Я бы сразу в детство вернулась к маме и папе, чтобы пообщаться с ними", - написала она.

Сторис Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Напомним, Айгуль Мукей посоветовала женщинам не экономить на себе. Она также поделилась секретами радостной и успешной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940495-do-sih-por-boleyu-aygul-mukey-rasskazala-o-slozhnyh-posledstviyah-pozdnih-rodov/