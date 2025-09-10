"С собой было 30 тыс. долларов": Алла Пугачева впервые рассказала об эмиграции в Израиль с Галкиным

Певица Алла Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала, почему приняла решение переехать из России в 2022 году, передает NUR.KZ.

Алла Пугачева впервые рассказала, почему после начала войны в Украине эмигрировала из России. Она заявила, что за два дня до объявления Максима Галкина иноагентом встретилась с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, который якобы убедил ее, что у власти нет претензий к семье.

Певица также заявила, что уже после признания Галкина иностранным агентом их дети в школе подверглись травле, где их называли "детьми шпионов".

"Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, что мы выезжаем. С собой у нас было 30 тыс. долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль", - рассказала певица.

Она также отметила, что изначально ей нужно было просто пройти лечение в Израиле, где врачи "спасли ее". По словам певицы, в тот момент она столкнулась с оскорблениями в свой адрес в России.

" Скажу честно: это была такая острая боль для меня, что это так происходит? Я написала: "Объявите меня тоже иноагентом". Потому что я не понимаю, почему мнение людей неглупых так пресекается. Потому что я считаю, что вообще в государстве должны быть разные мнения", - добавила певица.

Напомним, информация, что Пугачева и Галкин вместе с детьми покинули Россию, стала известна в 2022 году. Позже появилась информация, что они выставили свой особняк в РФ на продажу.

Максим Галкин после отъезда из России не единожды критиковал власти страны за военные действия в Украине. После этого в РФ его признали иноагентом. Сама же певица после признания мужа иноагентом попросила внести и ее в этот реестр и заявила, что "солидарна с мужем".

