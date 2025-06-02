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"Пустота, грусть, боль": Киркоров вспомнил об ушедшем отце в день его рождения

Опубликовано:

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

58-летний советский и российский певец Филипп Киркоров выложил новый пост в соцсети. Он рассказал, что чувствует пустоту и грусть после потери отца, передает NUR.KZ

Филипп Киркоров показал фото с отцом, который умер в середине марта этого года. Он отметил, что 2 июня для него значимая дата.

"Ровно год назад… 2 июня 2024. Мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа", - написал певец.

Коллеги и поклонники Киркорова выразили ему соболезнование.

"Наш любимый Бедрос", "Вечная память вашему отцу. Он прожил яркую и долгую жизнь", " Светлая память Бедросу! Сил вам, терпения, Филипп! Очень больно, когда близкие уходят", "Всегда в наших сердцах", - пишут комментарии пользователи соцсети.

Немногим ранее представитель Киркорова рассказала о его лечении после полученного на концерте ожога.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2251407-pustota-grust-bol-kirkorov-vspomnil-ob-ushedshem-otce-v-den-ego-rozhdeniya/