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Представитель Киркорова рассказала о его лечении после полученного на концерте ожога

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, полученного на концерте. Представитель артиста рассказала, как идет курс восстановления, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Народный артист России, 58-летний певец получил ожог после инцидента с пиротехникой во время выступления в Санкт-Петербурге в большом концертном зале "Октябрьский".

Представитель певца Екатерина Успенская рассказала агентству, что лечение "идет полным ходом".

"Но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось", - пояснила Успенская.

Она попросила журналистов не ставить Киркорову медицинских диагнозов и не опираться на слухи.

Одна из зрительниц концерта Киркорова ранее рассказала, что увидела, как за спиной артиста что-то загорелось, когда вспыхнули фейерверки.

Как выяснилось, артист получил ожог, но, несмотря на это, концерт не был остановлен, он лишь сменил костюм, уточнила РИА Новости Успенская.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2249901-predstavitel-kirkorova-rasskazala-o-ego-lechenii-posle-poluchennogo-na-koncerte-ozhoga/