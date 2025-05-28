Представитель Киркорова рассказала о его лечении после полученного на концерте ожога

Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, полученного на концерте. Представитель артиста рассказала, как идет курс восстановления, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Народный артист России, 58-летний певец получил ожог после инцидента с пиротехникой во время выступления в Санкт-Петербурге в большом концертном зале "Октябрьский".

Представитель певца Екатерина Успенская рассказала агентству, что лечение "идет полным ходом".

"Но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось", - пояснила Успенская.

Она попросила журналистов не ставить Киркорову медицинских диагнозов и не опираться на слухи.

Одна из зрительниц концерта Киркорова ранее рассказала, что увидела, как за спиной артиста что-то загорелось, когда вспыхнули фейерверки.

Как выяснилось, артист получил ожог, но, несмотря на это, концерт не был остановлен, он лишь сменил костюм, уточнила РИА Новости Успенская.