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Умер отец Филиппа Киркорова

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Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров. Фото: instagram.com/bedroskirkorov

Умер отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров - Народному артисту России было 92 года. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа - Народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал Филипп Киркоров.

Коллеги и поклонники артиста выразили слова соболезнования в комментариях.

По информации "Вокруг ТВ", Бедрос Киркоров (настоящая фамилия Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в семье армянских эмигрантов.

Талант певца обнаружился, когда его привели петь в городском хоре, позже юный Бедрос стал брать уроки вокала. Учитель Киркорова ушел работать в оперный театр Варны и позвал туда своего ученика.

В армии Бедрос Киркоров сначала служил на границе, но вскоре был переведен в военный ансамбль.

После встречи с легендарным композитором Арно Бабаджаняном, который разглядел талант Бедроса, он переехал сначала в Ереван, чтобы учиться в местной консерватории, а затем - в Москву, где стал студентом ГИТИСа.

Во время учебы Бедрос, став еще и сотрудником "Москонцерта", много гастролировал по огромной стране вместе с ее ведущими оркестрами.

После Киркоров-старший стал выступать на сцене. В 1992 году удостоился звания заслуженного артиста РФ, а в 2012 - Народного.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2229129-umer-otec-filippa-kirkorova/