Госпитализация Петросяна: СМИ рассказали, как себя чувствует артист

Состояние Евгения Петросяна стабилизировалось – об этом сообщили сразу несколько источников. Известно, что артиста уже выписали из больницы.

РЕН ТВ со ссылкой на свои источники пишет, что состояние Евгения Петросяна нормализовалось. Его выписали из больницы. Эту же информацию распространил Telegram-канал "112".

ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста пишет, что юморист чувствует себя хорошо.

8 марта стало известно, что Евгения Петросяна экстренно госпитализировали. Однако его супруга опровергла ТАСС новость о том, что ее муж в критическом состоянии.

Напомним, что в сентябре 2024 года артисту исполнилось 79 лет.

Стоит также отметить, что в прошлом году стало известно о рождении дочери – молодая супруга юмориста Евгения Петросяна показала фото с малышкой на руках.

Также у пары есть сын Ваган – в сентябре 2020 года Петросян впервые показал сына от молодой жены.