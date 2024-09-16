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"Волшебник": молодая жена Петросяна тепло поздравила его с 79-летием

Опубликовано:

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

35-летняя Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, поздравила его с днем рождения и показала его архивное фото в соцсети, передает NUR.KZ.

Брухунова поздравила мужа с 79-летием.

"С днем рождения, волшебник!" - написала Татьяна, добавив смайлик в виде красного сердечка.

Она также разместила его архивное фото. На нем Евгений Ваганович еще совсем молод, он запечатлен во время ловли рыбы. На втором фото в карусели именинник с супругой находятся в церкви, в руках они держат зажженные свечи.

"Как Ваганчик похож на папу!", "Татьяна, на второй фотографии в вашем взгляде столько мудрости, женственности! Имениннику - не болеть, не дряхлеть, ибо некогда! Семья! Дети!", "Долгих лет жизни, радуйте нас дальше, любимый артист", - отметили в комментариях подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2161836-volshebnik-molodaya-zhena-petrosyana-teplo-pozdravila-ego-s-79-letiem/

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