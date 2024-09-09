"Грязи не будет": Анна Седокова объявила о разводе с Янисом Тиммой
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41-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова объявила о разводе с мужем - литовским баскетболистом Янисом Тиммой, отношения с которым длились почти 5 лет, передает NUR.KZ.
Седокова написала пост-откровение в Instagram. Анна отметила, что в ее жизни наступили перемены.
"Говорят ,что женщина становится красивее после развода. Ну что ж посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да они есть", - призналась она.
Анна добавила, что у нее остались голос, смелость, решительность и вера в лучшее. А еще - ее дети и песни.
Предвосхищая комментарии фанатов, певица напомнила, что все, что касается ее личной жизни - только ее дело.
"Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А так же мои ошибки, которые исправлять исключительно мне.
Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный", - заявила она.
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году, годом позже пара заключила брак.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2158977-gryazi-ne-budet-anna-sedokova-obyavila-o-razvode-s-yanisom-timmoy/