"Грязи не будет": Анна Седокова объявила о разводе с Янисом Тиммой

41-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова объявила о разводе с мужем - литовским баскетболистом Янисом Тиммой, отношения с которым длились почти 5 лет, передает NUR.KZ.

Седокова написала пост-откровение в Instagram. Анна отметила, что в ее жизни наступили перемены.

"Говорят ,что женщина становится красивее после развода. Ну что ж посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да они есть", - призналась она.

Анна добавила, что у нее остались голос, смелость, решительность и вера в лучшее. А еще - ее дети и песни.

Предвосхищая комментарии фанатов, певица напомнила, что все, что касается ее личной жизни - только ее дело.

"Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А так же мои ошибки, которые исправлять исключительно мне.

Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный", - заявила она.

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году, годом позже пара заключила брак.