"Помолитесь за нее": мать ведущей Анны Данченко забрали на операцию
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Известная ведущая Анна Данченко, полюбившаяся пользователям Сети за безупречное знание казахского языка, поделилась печальной новостью - ее мать сейчас оперируют врачи, передает NUR.KZ.
Буквально накануне ведущая сообщала, что ей пришлось вызвать скорую помощь матери. При этом сама Анна подхватила вирусную инфекцию и плохо себя чувствовала. Уже сегодня выяснилось, что мать Данченко попала в больницу.
"Маму забрали на операцию. Помолитесь за нее", - написала она в Instagram-сторис.
Отметим, Анна Данченко очень близка со своей матерью. Комментируя личную жизнь, ведущая признавалась, что ей однажды выставляли требования бросить пожилую женщину. Она часто проводит с мамой время. Данченко также рассказывала, почему не может свозить мать за границу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2185001-pomolites-za-nee-mat-vedushchey-anny-danchenko-zabrali-na-operaciyu/