Анна Данченко показала маму и рассказала, почему не возит ее за границу

Отечественная ведущая Анна Данченко, в совершенстве владеющая казахским языком, опубликовала в Instagram совместную фотографию со своей матерью, передает NUR.KZ.

Минувший вечер Анна провела в компании матери и сестры - они поужинали в турецком ресторане. В публикации, написанной на казахском языке, Данченко рассказала, что ее мама никогда не была в Турции, и объяснила, почему она не может ее туда свозить.

"Мама не видела Турцию - когда мы думали над тем, чтобы съездить, поняли, что мама не сможет долго сидеть в автомобиле, а летать самолетом ей строго запрещено еще с молодости - высокое давление", - поделилась ведущая.

Но члены семьи не унывают, призналась Анна.

"Даже если не ездить за рубеж, можно поднимать друг другу настроение другими способами. Позвала маму с сестрой выпить чаю. Люблю радовать их без причины", - заключила Данченко.

Недавно Анна Данченко примерила яркий наряд и выслушала лестные отзывы в Сети.