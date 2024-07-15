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"Многие парни умеют лишь требовать": Анна Данченко откровенно рассказала о личной жизни

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко откровенно обсудила свою личную жизнь в соцсети и заявила, что не готова рожать детей без мужа и быть токал, передает NUR.KZ.

Пост на казахском языке появился в Instagram-аккаунте Данченко накануне - известная ведущая отметила, что к ее личной жизни у общественности пристальное внимание.

"Я не замужем, у меня нет детей. Наверное, поэтому многие читатели пишут мне: "Засиделась! Роди для себя! Выйди замуж". Многие считают это своим долгом. Кто-то пишет из хороших побуждений, однако некоторые будто так и хотят уколоть своими словами", - сказала Анна.

Теледива также рассказала, что некоторые молодые люди выставляли разные требования - некоторые из них даже касались ее матери.

"Один парень сказал мне: "Бросай свою маму, тогда возьму тебя замуж, и ты будешь заботиться о моей". Другой заявил: "У тебя есть машина, работа, дом, будем жить у тебя". Сейчас многие парни такие - умеют лишь требовать.

Если он хочет построить семью, пусть у него будет зарплата, работа и образование, чтобы он мог содержать эту семью. Пусть будет трудолюбивым. И я больше не позволю никому что-то говорить в адрес моей мамы", - поделилась мнением Данченко.

Анна убеждена, что все произойдет в нужный момент - выбирать спутника жизни она будет не по его словам, а по поступкам.

"Мой выбор - не выходить замуж за мужчину, который поднимает руку, пускает пыль в глаза, не имеет целей, работы, не уважает родителей, лжет и не ценит меня. Мой выбор - не общаться с женатыми, не быть токал и не рожать без мужа. Я точно знаю, какой человек мне нужен. Я видела предательство. С меня хватит", - заключила телеведущая.

Несколько дней назад Анна Данченко прогулялась по Алматы в стильном наряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2134104-mnogie-parni-umeyut-lish-trebovat-anna-danchenko-otkrovenno-rasskazala-o-lichnoy-zhizni/

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