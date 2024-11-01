Жулдыз Абдукаримова рассказала о происшествии, случившемся в Алматы

Жена Кайрата Нуртаса, казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова рассказала в Instagram, что с ней произошла неприятная ситуация по приезде в Алматы, передает NUR.KZ.

Накануне Жулдыз Абдукаримова сообщила, что прилетела в Алматы после путешествия в Туркестан с детьми и свекровью Гульзирой Айдарбековой. Судя по всему, не все пошло гладко - об этом минувшей ночью актриса рассказала подписчикам своего блога в Instagram-сторис.

"Произошла неприятная ситуация, как только мы приехали в Алматы. Обо всем расскажу завтра - сейчас мы разбираемся в произошедшем", - написала Абдукаримова в соцсети.

В сентябре мы писали, что супругу Кайрата Нуртаса обманул близкий человек. После этого Жулдыз Абдукаримова объявляла о намерении судиться с ним.