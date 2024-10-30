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Эзотерика

"Это как терапия": Жулдыз Абдукаримова попозировала с Гульзирой Айдарбековой и ее родственниками

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса и супруга певца Кайрата Нуртаса продолжает проводить время с его матерью - Жулдыз Абдукаримова и Гульзира Айдарбекова появились на совместных фото в ауле, передает NUR.KZ.

Накануне Гульзира Айдарбекова отправилась с женой и детьми Кайрата Нуртаса в Туркестан. Их путешествие продолжилось в доме старшего брата Гульзиры. В Сети появились совместные фото Айдарбековой с ее старшей келин Жулдыз Абдукаримовой, а также с братом и его супругой.

Позже жена Кайрата Нуртаса выложила также фотографии с родственницами.

"Отъезд от городской суеты и разговоры с ними - это как терапия", - написала Жулдыз Абдукаримова в Instagram-сторис.

Позже актриса посоветовала, что всем, кому хочется покоя и милосердия, стоит съездить в аул к родственникам.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2180780-eto-kak-terapiya-zhuldyz-abdukarimova-popozirovala-s-gulziroy-aydarbekovoy-i-ee-rodstvennikami/

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