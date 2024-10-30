"Это как терапия": Жулдыз Абдукаримова попозировала с Гульзирой Айдарбековой и ее родственниками

Казахстанская актриса и супруга певца Кайрата Нуртаса продолжает проводить время с его матерью - Жулдыз Абдукаримова и Гульзира Айдарбекова появились на совместных фото в ауле, передает NUR.KZ.

Накануне Гульзира Айдарбекова отправилась с женой и детьми Кайрата Нуртаса в Туркестан. Их путешествие продолжилось в доме старшего брата Гульзиры. В Сети появились совместные фото Айдарбековой с ее старшей келин Жулдыз Абдукаримовой, а также с братом и его супругой.

Позже жена Кайрата Нуртаса выложила также фотографии с родственницами.

"Отъезд от городской суеты и разговоры с ними - это как терапия", - написала Жулдыз Абдукаримова в Instagram-сторис.

Позже актриса посоветовала, что всем, кому хочется покоя и милосердия, стоит съездить в аул к родственникам.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial