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Скриптонит отменил все концерты до конца года

Опубликовано:

Скриптонит
Скриптонит. Фото: instagram.com/real_scrip

Казахстанский исполнитель Скриптонит (настоящее имя Адиль Жалелов, при рождении - Кулмагамбетов) отменил все сольные концерты до конца 2024 года. Об этом он сообщил в Instagram, передает NUR.KZ.

"В связи с заболеванием голосовых связок я принял непростое для себя решение отменить все сольные концерты до конца этого года.

Относясь с ответственностью к уровню живых выступлений, я прошел первый курс лечения, но после недавнего выступления в Казахстане стало ясно, что выступать, не восстановившись полностью, не совсем разумно, и врачи настаивают на полном курсе лечения и реабилитации.

Мы работаем над переносами, обновленные даты появятся в ближайшее время вместе с графиком на следующий год. Спасибо за понимание", - написал Скриптонит.

Напомним, Адиль Жалелов родился 3 июня 1990 года в поселке Ленинский Павлодарской области. В январе этого года стало известно, что его родной населенный пункт переименовали в Атамекен.

В апреле рэпер высказался о новом законе против бытового насилия, где по ошибке заявил о праве изъять детей из их семей в его рамках. После этого с представителями исполнителя связалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2161357-skriptonit-otmenil-vse-koncerty-do-konca-goda/

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