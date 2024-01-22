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Родной поселок рэпера Скриптонита переименовали

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Поселок Атамекен
Поселок Атамекен. Фото: instagram.com/atameken__akimdigi

Поселок Ленинский в Павлодарской области был официально переименован в Атамекен - информацию об этом сообщили в акимате населенного пункта, передает NUR.KZ.

"Совместным постановлением акимата Павлодарской области от 28 декабря 2023 года №4 и решением Павлодарского областного маслихата от 28 декабря 2023 года №105/8 "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Павлодарской области" поселок Ленинский переименован в поселок Атамекен", - говорится в сообщении.

Отметим, что минувшим летом павлодарские депутаты по итогам городской сессии маслихата одобрили переименование поселка Ленинский.

Как пишет издание "Павлодар Онлайн", поселок был основан в 1914 году в урочище Бидаик как административный аул под номером 7. В 1965 году его стали именовать Ленинским.

Поселок, как пишет портал "Биограф", является родным для рэпера Скриптонита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056754-rodnoy-poselok-repera-skriptonita-pereimenovali/

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