Родной поселок рэпера Скриптонита переименовали

Поселок Ленинский в Павлодарской области был официально переименован в Атамекен - информацию об этом сообщили в акимате населенного пункта, передает NUR.KZ.

"Совместным постановлением акимата Павлодарской области от 28 декабря 2023 года №4 и решением Павлодарского областного маслихата от 28 декабря 2023 года №105/8 "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Павлодарской области" поселок Ленинский переименован в поселок Атамекен", - говорится в сообщении.

Отметим, что минувшим летом павлодарские депутаты по итогам городской сессии маслихата одобрили переименование поселка Ленинский.

Как пишет издание "Павлодар Онлайн", поселок был основан в 1914 году в урочище Бидаик как административный аул под номером 7. В 1965 году его стали именовать Ленинским.

Поселок, как пишет портал "Биограф", является родным для рэпера Скриптонита.