На певицу Монеточку завели уголовное дело в России

На певицу Монеточку завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Москвы.

На сайте прокуратуры Москвы опубликовали результаты проверки в отношении Елизаветы Гырдымовой, которая более известна как певица Монеточка.

Сообщается, что в отношении признанной иноагентом певицы возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". Расследование находится на контроле в прокуратуре.

В июне в прокуратуре сообщали, что Гырдымова, признанная иноагентом, дважды в течение года привлекалась к административной ответственности по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента".

"Гырдымова продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - сообщили в прокуратуре.

Кого в России признают иноагентом?

На сайте Госдумы России говорится, что иностранный агент, в соответствии с законом РФ - это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц. Иноагентами могут быть признаны:

российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы;

общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица;

физическое лицо независимо от его гражданства.

Закон об иноагентах вступил в силу в декабре 2022 года. С тех пор реестр пополнили множество физических и юридических лиц России. Среди них, как мы писали ранее, певица Земфира, шоумен Максим Галкин, журналист Александр Невзоров и другие.