"Сказали, что похоже на менингит": Оксукпаева о состоянии госпитализированного сына

Популярная казахстанская блогерша Карина Оксукпаева поделилась новыми подробностями о состоянии младшего сына Дамира, которого срочно госпитализировали, передает NUR.KZ.

Оксукпаева успокоила подписчиков своего блога, сообщив, что полугодовалый Дамир пришел в себя.

"Я не скажу, что все супергладко, но, по крайней мере, не смертельно", - написала мама троих сыновей.

По рассказам Карины, ребенку стало плохо, что сразу заметила ее мама. После этого из частной клиники малыша забрали на скорой и назвали предварительный диагноз.

"Сказали, что похоже на менингит, и что ребенок "загружается", нужна пункция, а после - реанимация", - поделилась блогерша.

Пока 6-месячному Дамиру делали необходимые процедуры, его мама и бабушка плакали от испуга и неизвестности. Сейчас малыш очнулся, менингит не подтвердился, однако медики до сих пор выясняют, что с ним произошло.

"Какая же жизнь непредсказуемая. Утром у тебя грандиозные планы, а уже вечером это все становится неважно", - заключила Оксукпаева.