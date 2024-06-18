Джастина Тимберлейка задержали в США

Известного американского певца Джастина Тимберлейка ждет суд по обвинению в вождении в нетрезвом виде, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

По информации сайта ABC News, певец и актер Джастин Тимберлейк был арестован в понедельник и ему будут предъявлены обвинения за вождение в нетрезвом виде.

Сейчас Тимберлейк находится под стражей в городке Саг-Харбор на Лонг-Айленде штат Нью-Йорк.

Сообщается, что у 43-летнего Тимберлейка запланированы два концерта в Чикаго в эти выходные и два концерта в Нью-Йорке на следующей неделе в рамках его тура "The Forget Tomorrow World Tour" в поддержку его шестого студийного альбома.

Джастин Тимберлейк - американский певец, автор песен и музыки, танцор, актер и продюсер.

В 14 лет Джастин Тимберлейк стал участником и создателем песен для бойз-бэнда NSYNC, дебютный альбом которого вышел в 1998 году. Группа успешно выступала, пока не распалась в 2002 году. Джастин выпустил первый сольный альбом "Justified" в ноябре 2002 года.

Он является обладателем десяти премий "Грэмми" и четырех премий "Эмми". С 2012 года он женат на Джессике Бил.

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