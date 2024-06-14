"Срочная операция": Анна Седокова оказалась на больничной койке
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Бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова пропустит музыкальную премию - популярная певица сообщила о проблемах со здоровьем и показала фото с больничной койки, передает NUR.KZ.
Анна Седокова напугала поклонников - исполнительница хита "Сердце в бинтах" сообщила, что попала в больницу, и ее будут в срочном порядке оперировать.
"Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию "Муз-ТВ" подготовлено. Я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда и не иду", - поделилась Седокова, показав фотографию с больничной койки.
Наряды Анны Седоковой нередко становятся предметом обсуждения в Сети - недавно ее платье с глубоким декольте возмутило моралистов. Другое платье с высоким разрезом злопыхатели назвали "провокацией".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2117655-srochnaya-operaciya-anna-sedokova-okazalas-na-bolnichnoy-koyke/