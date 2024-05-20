Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это уже чересчур": Анна Седокова в платье с глубоким декольте возмутила моралистов

Опубликовано:

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото : instagram.com/annasedokova

41-летняя экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова разместила в соцсети фото в платье с экстремальным декольте и выслушала в свой адрес критику моралистов, передает NUR.KZ.

Анна Седокова предстала в красном платье с акцентом на декольте.

"Однажды психолог сказала мне: "Ревность это подсознательное желание расстаться". Согласны?" - спросила она своих подписчиков.

Обладательница стройной фигуры и пышной груди получила в свой адрес комплименты верных фанатов, но и моралисты не стали молчать.

"Богиня! И пусть все завидуют и пусть весь мир подождет! Это ваша жизнь", "Пусть ты и выглядишь совершенно классно, но, мне кажется, ты уже пришла к другому уровню. Зачем тебе эта «дешевинка» нужна? Ты ведь намного больше", "Что за новый образ, с такой женщиной невозможно думать про другую", "Как жаль, что до этого возраста Аня так и не поняла разницы между свободой и пошлостью", "Никто не поспорит, что вы, Анна, потрясающе красивая и сексуальная женщина! Но это уже чересчур вульгарно!" - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2103542-eto-uzhe-chereschur-anna-sedokova-v-plate-s-glubokim-dekolte-vozmutila-moralistov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.