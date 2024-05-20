"Это уже чересчур": Анна Седокова в платье с глубоким декольте возмутила моралистов

41-летняя экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова разместила в соцсети фото в платье с экстремальным декольте и выслушала в свой адрес критику моралистов, передает NUR.KZ.

Анна Седокова предстала в красном платье с акцентом на декольте.

"Однажды психолог сказала мне: "Ревность это подсознательное желание расстаться". Согласны?" - спросила она своих подписчиков.

Обладательница стройной фигуры и пышной груди получила в свой адрес комплименты верных фанатов, но и моралисты не стали молчать.

"Богиня! И пусть все завидуют и пусть весь мир подождет! Это ваша жизнь", "Пусть ты и выглядишь совершенно классно, но, мне кажется, ты уже пришла к другому уровню. Зачем тебе эта «дешевинка» нужна? Ты ведь намного больше", "Что за новый образ, с такой женщиной невозможно думать про другую", "Как жаль, что до этого возраста Аня так и не поняла разницы между свободой и пошлостью", "Никто не поспорит, что вы, Анна, потрясающе красивая и сексуальная женщина! Но это уже чересчур вульгарно!" - гласят комментарии.