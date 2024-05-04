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"Кого она провоцирует?": Анна Седокова появилась в платье с высоким разрезом

Опубликовано:

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото : instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова вновь эпатировала публику, появившись в платье с экстремально высоким разрезом. Подписчики в соцсети высказали свое мнение в комментариях, передает NUR.KZ.

Фанаты разделились во мнениях - одни восхитились образом экс-солистки "КешYOU", другие посчитали, что ей не стоит увлекаться такими нарядами.

"Анечка реально очень красивая, но постоянно одежда в стиле садо-мазо и чрезмерный макияж прячут этот дивный цветок", "Красивая женщина", "Ох! Малышка! Какая же ты горячая", "Ого! Моложе, чем сейчас, мы уже никогда не будем! Красавица!", "Зачем? Кого она все время провоцирует?", "Ну клевая же", - гласят комментарии под новым фото.

Ранее в Сети обсудили видео Анны Седоковой с мужем-баскетболистом. Она также представила чувственный образ в качестве промо к треку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095754-kogo-ona-provociruet-anna-sedokova-poyavilas-v-plate-s-vysokim-razrezom/

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