"Ты здесь такая счастливая": дочь Анастасии Заворотнюк впервые показала редкое домашнее видео с матерью
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Дочь покойной Анастасии Заворотнюк посвятила матери публикацию в Instagram - 28-летняя Анна Заворотнюк опубликовала видео, снятое незадолго до болезни актрисы, передает NUR.KZ.
Анна Заворотнюк призналась, что только после смерти матери смогла посмотреть видео с ее участием - впервые за пять лет. Старшая дочь покойной актрисы выложила несколько домашних роликов и трогательно обратилась к маме.
На первом видео можно увидеть Анастасию с ее тремя детьми, матерью и супругом Петром Чернышевым - все члены семьи танцевали и веселились. Младшая дочь актрисы на кадрах совсем маленькая - судя по всему, действие происходило незадолго до болезни Заворотнюк.
"Хочу навсегда вернуться в этот день и чтобы он никогда не заканчивался. Ты здесь такая счастливая, а мы всегда заряжались от твоего яркого солнца, которое ярко освещало все и всех вокруг", - написала Анна.
На других видео можно было увидеть, как Анастасия Заворотнюк "примеряет" забавные маски в приложениях на смартфоне и держит маленькую дочь Милу на руках.
"Лети, моя птичка. А мы постараемся достойно прожить эту жизнь, ты навсегда займешь самое большое место в моем сердце. И обещаю тебе, что мы будем счастливы, всегда будем вместе и стоять друг за друга, как ты этого и хотела.
Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что я сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама", - трогательно обратилась к матери Заворотнюк-младшая.
О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно накануне - звезда культового сериала "Моя прекрасная няня" скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Высказываясь о смерти актрисы, ее 28-летняя дочь Анна отметила, что мама - это "лучшее, что у нее было".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2110278-ty-zdes-takaya-schastlivaya-doch-anastasii-zavorotnyuk-vpervye-pokazala-redkoe-domashnee-video-s-materyu/