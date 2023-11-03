"Болеет очень сильно": Анна Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии мамы
Опубликовано:
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам в Instagram о состоянии здоровья звездной мамы. Девушка отметила, что ей тяжело обсуждать эту тему, передает NUR.KZ.
Анна Заворотнюк редко рассказывает о маме. Девушка не раз признавалась, что ей очень тяжело говорить о ее состоянии. На этот раз Анна ответила на вопрос фанатов, которые поинтересовались, как чувствует себя звезда сериала "Моя прекрасная няня".
"Болеет очень сильно. Мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет, в блоге тоже. Очень болит в груди", - написала она.
Напомним, Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Глава Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров заявил, что у актрисы обнаружили глиобластому.
О состоянии актрисы рассказал и режиссер Анатолий Демидов. Анна не раз отмечала, что ее мама - настоящий боец, их семья надеется на лучшее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2043909-boleet-ochen-silno-anna-zavorotnyuk-vpervye-za-dolgoe-vremya-rasskazala-o-sostoyanii-mamy/