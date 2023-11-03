"Болеет очень сильно": Анна Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии мамы

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам в Instagram о состоянии здоровья звездной мамы. Девушка отметила, что ей тяжело обсуждать эту тему, передает NUR.KZ.

Анна Заворотнюк редко рассказывает о маме. Девушка не раз признавалась, что ей очень тяжело говорить о ее состоянии. На этот раз Анна ответила на вопрос фанатов, которые поинтересовались, как чувствует себя звезда сериала "Моя прекрасная няня".

"Болеет очень сильно. Мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет, в блоге тоже. Очень болит в груди", - написала она.

Сторис Анны Заворотнюк. Скрин: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Глава Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров заявил, что у актрисы обнаружили глиобластому.

О состоянии актрисы рассказал и режиссер Анатолий Демидов. Анна не раз отмечала, что ее мама - настоящий боец, их семья надеется на лучшее.