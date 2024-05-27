"200 тысяч будет?": Дильназ Ахмадиева предупредила о WhatsApp-мошенниках, просящих деньги от ее имени

Казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева рассказала, что мошенники просят от ее имени деньги через мессенджер WhatsApp - артистка призвала быть бдительными, передает NUR.KZ.

В своем Instagram певица опубликовала скриншоты переписок с мошенниками. Они использовали ее фотографию и имя, чтобы вымогать деньги.

Судя по тексту переписки, злоумышленники от имени Дильназ пишут ее друзьям и знакомым, что ей якобы срочно нужно сделать перевод за рубеж на сумму 200 тысяч тенге, а она находится на встрече и не может сделать этого сама. Самозванец обещает при этом вернуть деньги через час.

Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

"Дорогие друзья, это не я, это мошенники! Будьте бдительны. Запомните - я никогда не обращаюсь с такими просьбами", - обратилась Ахмадиева.

На атаку мошенников недавно жаловалась певица Макпал Жунусова и актриса Жания Джуринская - их WhatsApp-аккаунты и вовсе оказались взломанными.