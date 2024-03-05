"Безобразие": Макпал Жунусова пожаловалась на мошенников, взломавших ее WhatsApp

Макпал Жунусова стала жертвой интернет-мошенников - 60-летняя казахстанская певица предупредила, что c ее WhatsApp-аккаунта ведется рассылка вредоносных ссылок, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова сообщила, что злоумышленники получили доступ к ее WhatsApp-аккаунту, создали группу, в которую добавили ее контакт и разослали сообщение с призывом "проголосовать за нее". Ссылка, прикрепленная к сообщению, является вредоносной.

"Мошенники написали такое сообщение и обманывают, не верьте, у меня пропал доступ к моему WhatsApp", - предупредила Жунусова, прикрепив скриншот злополучной группы в мессенджере.

После этого 60-летняя певица решила прокомментировать ситуацию лично - она записала видео и опубликовала его в своем Instagram-аккаунте.

"Никому не верьте, никакие голоса не отдавайте. У меня из-за этого WhatsApp не работает, еще и деньги списали. Это же безобразие! Их нужно найти. Кому жаловаться? Судиться времени нет, подготовка к концертам идет.

Если мне нужно будет, чтобы вы за меня где-то проголосовали, я вот так через видео к вам выйду и обращусь за помощью. Не верьте, это мошенники. Найду, головы оторву", - заключила разгневанная Жунусова.

В январе Макпал Жунусова рассказала о казусе, который произошел с ней на одном из концертов.