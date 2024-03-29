"Мошенники просят деньги от моего лица": Жания Джуринская пожаловалась на взлом WhatsApp

Казахстанская актриса Жания Джуринская, ожидающая второго малыша, рассказала в Instagram, что мошенники взломали ее WhatsApp и от ее имени просят у знакомых деньги, передает NUR.KZ.

"Мой телефон разрывается! Ребята, мой WhatsApp взломали и мошенники просят деньги от моего лица! Прошу никому ничего не отправлять!" - написала Жания.

Актриса показала скрин переписки. Неизвестные от ее имени просили одолжить 250 тысяч тенге, заверяя, что долг будет возвращен уже утром.

Некоторые подписчики заявили, что тоже сталкивались с подобными случаями, когда от имени своих знакомых получили такие СМС.

"У нас тоже взлом был, и открывали группу для сбора болеющему ребенку", "А как они взламывают? Ссылку какую-то отправляют или что?", "На днях только взломали телефон апайки сына, тоже якобы она участвует в конкурсе и надо по их ссылкам пройти, потом она написала, что это мошенники", "Мне тоже написали от твоего имени, Джони. Внимание, друзья! Вам пришлют левую карту! Не ведитесь! Это не Жания, там карта еще подозрительная", - отметили комментаторы.

Отметим, что ранее жертвой интернет-мошенников стала 60-летняя Макпал Жунусова - певица предупредила, что с ее WhatsApp-аккаунта ведется рассылка вредоносных ссылок.