"Не люблю делать это напоказ": Динара Кырыкбаева о помощи пострадавшим от паводков

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева рассказала, какую помощь оказала пострадавшим от паводков. Она даже показала чек переведенной суммы в соцсети, передает NUR.KZ.

Динаре Кырыкбаевой пришлось показать чек в доказательство того, что она не осталась в стороне от общей беды.

"Всем тем, кто пишет, что артисты, блогеры ничего не отправляют! Вот! Честно, вообще не хотела говорить, что я что-то отправила. Но почему столько людей пишут, что я прошла мимо.

Просто я не люблю делать это напоказ! Но вынуждаете показывать. Через раз получаю в директ сообщения, что я осталась в стороне!

Есть возможность - отправляйте деньги, гуманитарную помощь! Пусть в нашей стране будет все благополучно, пусть будет единство!" - написала она.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Ранее Ерке Есмахан высказалась о помощи звезд для пострадавших от паводков. А Дарига Бадыкова прошлась по хейтерам, осудившим размер помощи регионам, куда пришла большая вода.