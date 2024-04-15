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Дарига Бадыкова прошлась по хейтерам, осудившим размер помощи пострадавшим от паводков

Опубликовано:

Дарига Бадыкова
Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Казахстанская актриса и продюсер Дарига Бадыкова ответила всем, кто считает, что звезды шоу-бизнеса оказали недостаточную поддержку пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ.

В большой публикации в Instagram звезда фильмов "Таптым-ау сені", "Келінжан" и "Бизнес-по-казахски" ответила на вопрос - оказала ли она помощь пострадавшим от паводков.

"Вообще, когда кому-то помогают, говорить об этом не принято. Но вы постоянно спрашиваете. Отвечаю - помогла. Вопрос к тем, кто говорят, что кто-то дал мало, а кто-то не дал вообще, - вы сами хоть чем-нибудь помогли? Наверняка сидите и говорите, что у вас ничего нет. Главное в пожертвовании - это сам факт пожертвования, всегда даешь, сколько можешь.

Поэтому прежде чем говорить плохо о других, посмотрите на себя, испугаетесь! Мы такой же простой народ. Единственная разница - в профессии. Вы выбираете свое дело и каждый день ходите на работу. Так же и мы. Берем в долг большую сумму, потом возвращаем ее в два раза больше, снимаем кино и отдаем государству большой налог. Налог - это деньги народа, эти деньги мы и вернули.

Искусство - это дар Божий. А вы сравниваете, кто из людей искусства пожертвовал больше, а кто меньше. Если не соберут деньги, будете проклинать. Если соберут, будете говорить, что этого недостаточно. Давайте будем благоразумными", - призвала Бадыкова.

Недавно Дарига Бадыкова растрогала Казнет снимками с ушедшим из жизни отцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2084966-dariga-badykova-proshlas-po-heyteram-osudivshim-razmer-pomoschi-postradavshim-ot-pavodkov/

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