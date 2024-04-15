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Эзотерика

"Всего 200 тысяч": Ерке Есмахан высказалась о помощи звезд для пострадавших от паводков

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Певица Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: Instagram.com/erke_esmahan

Казахстанской исполнительнице Ерке Есмахан вновь пришлось комментировать тот объем помощи, который ее семья оказала пострадавшим от паводков казахстанцам, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан прокомментировала циркулирующий в Сети список казахстанских звезд, отправивших деньги на помощь в борьбе с подтоплениями, в котором якобы указаны суммы пожертвований. Исполнительница хита "Қайда" ответила хейтерам, которым пожертвованная ей сумма показалась незначительной.

"Стыд! Ерке пожертвовала всего 200 тысяч", - шумит Интернет. В заголовки, как всегда, попала я одна. Вы считаете, что это стыд, но до этих 200 тысяч нами было отправлено столько помощи. Паводки ведь идут больше 20 дней. В первую очередь, мы помогали родным и близким в Уральске и Актобе, скольким семьям мы сделали денежные переводы. Кроме этого, мы отправляли деньги на несколько разных сборов.

Подсчитав общую пожертвованную сумму, я поняла, что, наверное, нам нужно было отправить 6 миллионов одним переводом, чтобы была сумма, которую можно было бы называть с гордостью. Муж меня успокаивает, говорит, что главное, чтобы знал Всевышний, а люди все равно будут обсуждать", - сказала Есмахан.

Ерке также призвала казахстанцев быть осторожнее в высказываниях по отношению к ее старшим коллегам по цеху.

"Ладно я, но люди недовольны тем, сколько пожертвовали мои старшие коллеги, и проклинают их. Ради Всевышнего, будьте аккуратны и не говорите лишнего. Они не обязаны жертвовать, они - не государство. Будьте благодарны позыву каждого.

Опасность не миновала. Например, говорят, что в Уральск еще может прийти большая вода. Родители собирают вещи, я переживаю за них. Муж находится в Уральске. Ситуация не наладилась. Мы и дальше не будем жалеть помощи", - заключила артистка.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно в Сети пустили ложный слух о смерти младшего сына Ерке Есмахан - исполнительница заявила, что не оставит это просто так.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2084849-vsego-200-tysyach-erke-esmahan-vyskazalas-o-pomoschi-zvezd-dlya-postradavshih-ot-pavodkov/

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