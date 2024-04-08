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Моргенштерн сообщил, что направит гуманитарную помощь в Костанайскую область

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Моргенштерн
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Алишер Моргенштерн сообщил в своих соцсетях, что собирается направить гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Костанайской области, передает NUR.KZ.

Пост Моргенштерна появился в сторис его Instagram и его официальном Telegram-канале.

"Костанай, Казахстан, к вам тоже уже собирается фура с гуманитаркой, мы в теме", - написал он.

Рэпер добавил, что помощь собирается и пострадавшим от паводков в Орске.

"Все, кто пострадал, знаком с жертвами или хочет помочь, прошу", - отметил он.

Сторис Моргенштерна
Сторис Моргенштерна. Скрин: instagram.com/morgen_shtern

Ранее казахстанская знаменитость Ерке Есмахан заявила, что они с мужем оказывают посильную помощь регионам, в которые пришла большая вода - однако Ерке не захотела показывать чеки своих переводов, признавшись, что этого не хочет ее супруг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2080934-morgenshtern-soobschil-chto-napravit-gumanitarnuyu-pomosch-v-kostanayskuyu-oblast/

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