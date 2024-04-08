Мадина Садвакасова перечислила 1 млн тенге в помощь пострадавшим от паводков

Казахстанская певица Мадина Садвакасова перевела миллион тенге от имени своей семьи в помощь жителям регионов, пострадавших от паводков в нашей стране, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова отметила, что в беде мы должны быть едины как никогда.

"В такие трудные моменты мы должны протянуть руку помощи и стать опорой друг другу. Спасибо всем, кто помогает в восстановлении пострадавших от паводков регионов.

Пусть будет доволен Аллах всеми, кто оказывает гуманитарную и материальную помощь пострадавшим. От нашей семьи мы перевели миллион тенге", - написала Мадина.

Мы также писали, что российский рэпер Моргенштерн направит гуманитарную помощь в Костанайскую область.

Напомним, почти 60 населенных пунктов оказались отрезаны от мира из-за паводковой ситуации, они находятся на контроле министерства - об этом сообщил представитель МЧС Кахарман Оразалин.