"Белая зависть": фанаты оценили фигуру появившейся в новом образе Асель Сагатовой
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Отечественная актриса Асель Сагатова, звезда фильмов "Рэкетир", "My love is Aisulu", "Бишарашки", показала новый образ и удивила поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.
Асель Сагатова призналась, что ей и самой по душе новый фотосет. Она отметила талант фотографа Ospankhan, с которым любит работать.
"Это всегда прямое попадание. Еще один новый образ благодаря крутой команде", - написала она.
Асель в приталенном спортивном комбинезоне, очках для лыжников, оригинальной обуви с мехом запечатлелась стоя у витражных окон, за которыми видны снежные горы.
"Классная работа, классная ты, классная фигура", "Гордимся такой казахской девушкой", "Шик! Блеск! Красота!", "Фото мощное, как у модели Victoria’s Secret", "Класс, Асель, мечтаю увидеть тебя", "Белая зависть у меня, ваша фигура огонь", "Самая красивая девушка нашего кино и шоу-бизнеса", "Эталон красоты", - высказались комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2073504-belaya-zavist-fanaty-otsenili-figuru-poyavivsheysya-v-novom-obraze-asel-sagatovoy/