"Белая зависть": фанаты оценили фигуру появившейся в новом образе Асель Сагатовой

Отечественная актриса Асель Сагатова, звезда фильмов "Рэкетир", "My love is Aisulu", "Бишарашки", показала новый образ и удивила поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова призналась, что ей и самой по душе новый фотосет. Она отметила талант фотографа Ospankhan, с которым любит работать.

"Это всегда прямое попадание. Еще один новый образ благодаря крутой команде", - написала она.

Асель в приталенном спортивном комбинезоне, очках для лыжников, оригинальной обуви с мехом запечатлелась стоя у витражных окон, за которыми видны снежные горы.

"Классная работа, классная ты, классная фигура", "Гордимся такой казахской девушкой", "Шик! Блеск! Красота!", "Фото мощное, как у модели Victoria’s Secret", "Класс, Асель, мечтаю увидеть тебя", "Белая зависть у меня, ваша фигура огонь", "Самая красивая девушка нашего кино и шоу-бизнеса", "Эталон красоты", - высказались комментаторы.