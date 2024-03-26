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"Белая зависть": фанаты оценили фигуру появившейся в новом образе Асель Сагатовой

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Отечественная актриса Асель Сагатова, звезда фильмов "Рэкетир", "My love is Aisulu", "Бишарашки", показала новый образ и удивила поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова призналась, что ей и самой по душе новый фотосет. Она отметила талант фотографа Ospankhan, с которым любит работать.

"Это всегда прямое попадание. Еще один новый образ благодаря крутой команде", - написала она.

Асель в приталенном спортивном комбинезоне, очках для лыжников, оригинальной обуви с мехом запечатлелась стоя у витражных окон, за которыми видны снежные горы.

"Классная работа, классная ты, классная фигура", "Гордимся такой казахской девушкой", "Шик! Блеск! Красота!", "Фото мощное, как у модели Victoria’s Secret", "Класс, Асель, мечтаю увидеть тебя", "Белая зависть у меня, ваша фигура огонь", "Самая красивая девушка нашего кино и шоу-бизнеса", "Эталон красоты", - высказались комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2073504-belaya-zavist-fanaty-otsenili-figuru-poyavivsheysya-v-novom-obraze-asel-sagatovoy/

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