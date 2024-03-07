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Эзотерика

"5 лет бессонных ночей": Асель Сагатова показала подросших детей (видео)

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Асель Сагатова сходила на утренник в школу своих детей. Казахстанская актриса опубликовала в историях Instagram видео, на котором показала подросших сына и дочь, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова показалась аудитории с другой стороны - в качестве заботливой мамы, которая пришла на утренник и громче всех аплодирует детям из зрительного зала.

Популярная казахстанская актриса показывает сына и дочь довольно редко - и сегодня настал именно такой случай. Дети Сагатовой выступили на школьном празднике, посвященном Международному женскому дню.

"Всего лишь лет 5 бессонных ночей на двоих детей, и ты уже наслаждаешься материнством. И получаешь самые лучшие, трогательные, теплые, светлые, искренние, лучшие поздравления на 8 марта", - сказала довольная актриса.

Мы также писали, что во время похода в горы Асель Сагатова спела песенку Львенка и Черепахи из популярного мультфильма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2065095-5-let-bessonnyh-nochey-asel-sagatova-pokazala-podrosshih-detey-video/

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