"5 лет бессонных ночей": Асель Сагатова показала подросших детей (видео)

Асель Сагатова сходила на утренник в школу своих детей. Казахстанская актриса опубликовала в историях Instagram видео, на котором показала подросших сына и дочь, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова показалась аудитории с другой стороны - в качестве заботливой мамы, которая пришла на утренник и громче всех аплодирует детям из зрительного зала.

Популярная казахстанская актриса показывает сына и дочь довольно редко - и сегодня настал именно такой случай. Дети Сагатовой выступили на школьном празднике, посвященном Международному женскому дню.

"Всего лишь лет 5 бессонных ночей на двоих детей, и ты уже наслаждаешься материнством. И получаешь самые лучшие, трогательные, теплые, светлые, искренние, лучшие поздравления на 8 марта", - сказала довольная актриса.

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